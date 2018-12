Tre furti in sei giorni. Arrestata famiglia di catanesi in trasferta a Messina

MESSINA - 24 novembre, 27 novembre e 30 novembre. Tre furti, negli ultimi sei giorni, tutti ad opera di una famiglia catanese composta da due coniugi di 40 e 38 anni e il figlio 17enne. Ieri i titolari di un supermercato di Pistunina li hanno notati e hanno chiamato i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno arrestato i tre ladri nel parcheggio. Avevano con sé cibo rubato per un valore di oltre 200 euro, nascosto in due grandi borse, poi restituito al proprietario.

Dopo l'ascolto delle testimonianze e l'esame delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno identificato gli stessi tre come gli autori di altri due furti nei giorni precedenti, uno nello stesso supermercato e uno in un altro poco distante, anche in questo caso dal valore totale di circa 200 euro.

Il 40enne è stato posto ai domiciliari, la 38enne ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre il 17enne è stato portato al Centro di prima accoglienza di Messina.