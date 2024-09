Carenza idrica a Messina, “l’emergenza è passata, Amam gestirà l’assistenza”

Il sindaco Basile ha fatto il punto dopo la crisi estiva: "Ma non abbassiamo la guardia"

MESSINA – Acqua a Messina. Qual è la situazione? Amam e Comune fanno il punto. Il Coc lascia spazio all’Amam: con i numeri Amam 0903687711 e 800 08 55 84. Sottolinea il sindaco Basile: “Stacchiamo l’assistenza del Coc. Ora se ne occuperà l’Amam. La crisi idrica è siciliana e tutti i Comuni l’hanno affrontata. L’abbassamento delle falde ha portato a meno 23 per cento come risorsa idrica in un periodo in cui c’era più consumo, in estate. Da qui in una parte di Messina una riduzione consistente”.

“La scelta di zone A e B – aggiunge il sindaco – ha pagato. Il disagio c’è ma è stato ridotto in modo forte. La richiesta è passata, con la soluzione idrica programmata, da 1500 a 400 richieste settimanali. 65 al giorno. Al 100 per cento gli interventi sono stati portati a termine”. Evidenzia Basile, con la presidente Amam Bonasera e il cda della partecipata: “Ripristino perdite, oltre 1 km già fatto, oltre 65 bocchettoni come intervento. E nuovi mezzi 14, tra i pochi in Sicilia, e noi sindaci combattiamo con la burocrazia e siamo gli unici ad aver messo 1 milione di euro per la crisi idrica. Da qui gli interventi del Coc e tre turni. La cabina di regia regionale? Non so quando vedremo i risultati. Il milione è servito”. Spiega Basile: “Non abbassiamo la guardia ma la situazione è normalizzata”.