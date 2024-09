Rete idrica, lavori in corso. Obiettivo ridurre le perdite dal 53 al 38 %

La media nazionale di perdite è del 42 %. Lavori da concludere entro marzo 2026

Da un lato l’emergenza idrica nel presente, che va diminuendo. Dall’altro i lavori per far sì che si possa reggere meglio eventuali altri periodi di siccità.

Dagli acquedotti Fiumefreddo e Santissima e dagli altri pozzi, nell’estate 2023 giungevano a Messina circa 1.300 litri al secondo. Con la siccità del 2024 si è scesi a 1.000.

I dati delle perdite idriche

E alcune zone sono andate in difficoltà perché dalla fonte ai serbatoi, sulla rete idrica, si perde il 53 % dell’acqua. Vale a dire che quella realmente disponibile è di circa 500 litri al secondo. Dato in linea con quello regionale, in Sicilia le perdite sono al 51,6 % ma superiore di quasi 11 punti rispetto a quello nazionale, 42,4 %.

150 km di nuova tubazione

Lo scorso marzo sono stati consegnati i lavori di rifacimento della rete idrica cittadina, ad aprile l’inizio concreto con le rilevazioni dei georadar, a maggio i primi scavi per la sostituzione delle tubazioni. Su un totale previsto di 150 km di condotte da ammodernare, a giugno i lavori erano stati completati sui primi 2 km e mezzo, ad agosto si è arrivati a 6 km.

Perdite dal 53 al 38 %

La fine lavori è prevista entro il 31 marzo 2026 e dovrebbe comportare la riduzione delle perdite di circa il 15 %, quindi dal 53 al 38 %, con un risparmio di circa 1 milione e mezzo di metri cubi di acqua all’anno e un recupero di acqua oggi non conturata (cioè non rilevata dalla lettura del contatore) di circa 1 milione di metri cubi all’anno.

Letture senza entrare nelle case

L’appalto da 21 milioni, finanziato con fondi Pnrr, prevede anche rifacimento degli allacci utenza e sostituzione di alcuni contatori per misurazioni intelligenti, tramite acquisizioni di letture senza entrare nelle case, grazie a ricevitori montati nei dispositivi di rilevazione. In questo caso i lavori hanno raggiunto una percentuale di avanzamento di circa il 40 %.

Grazie alla mappatura e alla successiva implementazione su Gis (Sistema informativo geografico), infine, i problemi sulle reti verranno rilevati elettronicamente in modo da poterli affrontare in tempi più rapidi.