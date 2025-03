Carla Luvarà conquista Gigi D’Alessio in “The Voice Senior”

La messinese ha partecipato alle audizioni al buio del programma di RaiUno, cantando un successo di Mina. La sua avventura continua

“Mi chiamo Carla Luvarà. Mio padre era duca e mia madre baronessa. Ho 75 anni e sono di Messina. Ho avuto un’infanzia difficile e la villa di famiglia fu demolita. Ma io mi sono concentrata sui desideri interiori, secondo la lezione del buddismo”. Con tanto di riprese a piazza Duomo, così una figura storica della canzone e delle tv private messinesi si è presentata al pubblico di “The Voice Senior”, su RaiUno. E si è esibita con la canzone “Un anno d’amore”. Un successo di Mina, scritto da Testa e Mogol.

“Una voce meravigliosa”, i complimenti di Arisa e di D’Alessio

In occasione dell’audizione al buio, a girarsi è stato Gigi D’Alessio. Gli altri giurati sono Loredana Berté, Clementino e Arisa. La sua avventura in tv continua nella squadra del cantante napoletano. Il programma è condotto da Antonella Clerici. “Hai cantato benissimo”, ha sottolineato D’Alessio. Ai giurati Carla Luvarà ha raccontato la sua passione per il canto sin da piccola. “Hai un bellissimo timbro”, ha detto Arisa.

“Il sogno della mia vita era essere accompagnata da un’orchestra”, ha rivelato la cantante messinese, accompagnata da figli e nipotina. “Hai una voce meravigliosa e non vedo l’ora di lavorare con te. Complimenti pure per il look”, ha aggiunto D’Alessio.