Carlo Verdone al museo di Reggio tra i Bronzi di Riace e l’omaggio al padre

Una giornata speciale al MaRC per l'attore e regista romano, protagonista di un incontro pubblico

REGGIO CALABRIA – Un sabato tra i Bronzi di Riace per Carlo Verdone. Ospite d’onore per l’incontro “A Reggio con papà”, realizzato dal Lamezia International Film Festival, in collaborazione con il Reggio Calabria Film Fes, il popolare attore e regista romano ha visitato il MaRC, Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, e poi ha raccontato alcuni aspetti del suo percorso artistico, dalle radici alla serie “Vita da Carlo”. “La quarta stagione (uscirà in autunno, n.d.r.) è la più bella. L’ho appena vista e si conclude con un indimenticabile Alvaro Vitali”, ha evidenziato con commozione.

Poi la sezione cinematografica del museo stata dedicata al padre, il critico Mario Verdone, da parte dell’associazione “Anassilaos”.

“Un’emozione autentica condivisa con il direttore del museo Fabrizio Sudano, il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il direttore artistico del Liff Gianlorenzo Franzì e Michele Geria, direttore artistico del Reggio Calabria Film Fest, in un incontro che celebra il legame tra arte antica e cinema contemporaneo”, sottolineano gli organizzatori del Lamezia International Film Festival.

