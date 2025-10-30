Carmine Coppola ci sarà per i 125 anni del Messina

Proseguono gli annunci in vista dell'evento dell'1 dicembre al "Franco Scoglio" targato Racing City Group

Il Racing City Group continua a svelare giornalmente le leggende che saranno in campo lunedì 1 dicembre allo stadio “Franco Scoglio” di Messina. Nell’occasione si celebrano i 125 dalla nascita del club calcistico. Dopo Marco Storari e Arturo Di Napoli annunciata la presenza di un’altra bandiera messinese, il capitano Carmine Coppola.

L’ex centrocampista campano è rimasto affezionatissimo alla città tanto che ha creato qui il suo business centrato su scuola calcio e impianti sportivi. Recentemente ha fatto visita alla squadra, prima del derby dello Stretto contro la Reggina, per caricarla e dopo la vittoria, come da promessa, li ha invitati a cena da lui per festeggiare. Coppola anche negli ultimi anni si è sempre interessato alle sorti della squadra cittadina sia da esterno come tifoso, ma anche come parte della società con una breve parentesi, non felicissima, alla guida del settore giovanile con Sciotto. Una suggestione recente vorrebbe ancora lui e l’ex terzino sinistro Alessandro Parisi coinvolti sempre per il settore giovanile con la nuova proprietà.

Gli altri invitati al “125 Legends Events”

Nella giornata di ieri lo stesso Justin Davis sulla sua pagina Instagram ha annunciato due calciatori di Juventus, Mark Iuliano e Alessio Tacchinardi, e uno del Milan, Marek Jankulovski. Nella giornata odierna sono stati svelati i volti di Carmine Coppola, Giuliano Giannichedda, ex Lazio, e Dario Marcolin, centrocampista di Lazio, Sampdoria e Nazionale.

Questi andranno a rimpolpare le file di quelli già annunciati in precedenza. Sebastian Frey, storico portiere della Fiorentina, e Jedaias Capucho Neves. Il campione del mondo Simone Perrotta, Stefano Eranio, ex calciatore tra le altre del Milan. In conferenza stampa poi Pagniello ha annunciato anche le presenze di Cannavaro e Nesta. Ancora Alberico Evani e Stefano Fiore. Serginho, Giuseppe Pancaro, Nelson Dida e Marco Storari. Il mister Roberto Donadoni, Riccardo Montolivo, Stefano Mauri e Vincenzo Iaquinta.