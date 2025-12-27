Messina, chiusura del Giubileo ordinario domenica 28 dicembre

Appuntamento al Duomo. Ecco come si svolgerà il rito. "Una speranza che profondamente si radica nel cuore dei messinesi"

MESSINA – Appuntamento al Duomo di Messina. Monsignor Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina, al suo ultimo anno, si prepara alla chiusura del Giubileo ordinario domenica 28 dicembre. Alle ore 17.30 l’inizio della S. Messa. In quell’occasione non sarà celebrata alcuna messa in nessuna chiesa parrocchiale, rettoriale o cappellania o istituto religioso del territorio dell’arcidiocesi.

La celebrazione in Cattedrale

L’arcivescovo, nella Basilica Cattedrale, presiederà la celebrazione. Si legge in una nota: “Chiamati a convergere in uno attorno al pastore della Chiesa messinese per dire grazie al Signore per i doni di grazia profusi durante il Giubileo, che ha segnato ed accompagnato il cammino diocesano. Il presule invita la comunità diocesana per cantare ed annunciare la speranza, che continua come percorso di fede oltre i giorni del Giubileo. Una speranza che profondamente si radica nel cuore di Messina e dei messinesi, ricorrendo anche l’anniversario del terribile terremoto del 1908, speranza vissuta nella riedificazione umana, morale, civile e strutturale di una città che è segno di forza e di un cammino mai finito.

Per l’occasione, i presbiteri e i diaconi indosseranno alba, stola e casula bianca e aspetteranno che si formi la processione d’ingresso all’esterno della Cattedrale, partendo dalla Cripta del Duomo.

Si radureranno i canonici del Capitolo protometropolitano della Basilica Cattedrale “Santa Maria Assunta”, i canonici del Capitolo del “Santissimo Salvatore” all’Archimandritato, i canonici della Concattedrale di “San Bartolomeo” di Lipari e quelli della Concattedrale di “Santa Maria Assunta” di Santa Lucia del Mela,. Indosseranno l’abito corale loro proprio e, alle ore 17.15, accoglieranno l’Arcivescovo alla porta maggiore della Cattedrale. Ci saranno pure i vicari episcopali e i vicari foranei, insieme ai seminaristi impegnati nel servizio liturgico, si prepareranno in sacrestia.

Consacrati e consacrate prenderanno posto nella cappella del Santissimo Sacramento.