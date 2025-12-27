“Da un mese rubinetti all’asciutto o poca acqua” in via Bormida

La denuncia del presidente della terza Municipalità Alessandro Cacciotto che riporta le segnalazioni degli abitanti della zona

MESSINA – Il presidente della terza Municipalità Alessandro Cacciotto è tornato a parlare degli abitanti di via Bormida. Secondo quanto raccontato dall’esponente di FdI, i cittadini della zona alle spalle dell’ospedale Piemonte sono alle prese con una nuova crisi idrica.

Cacciotto ha spiegato che il “calvario” è ricominciato a fine novembre, dopo aver vissuto notevoli disagi in agosto e settembre. Ha raccontato: “La via Bormida è nuovamente sprofondata nel ‘dramma’ della

carenza o, nella migliore delle ipotesi, scarsa pressione idrica. Scarsa pressione idrica per chi ha la fortuna di avere un serbatoio, carenza idrica per chi invece non n’è dotato. Ed infatti, solo la notte, si regista, per pochissimo tempo, una modesta erogazione idrica che permette a chi ha il serbatoio di riempirlo poco e di avere la possibilità di fare lo stretto necessario”.

Ha aggiunto: “Quelli che non hanno il serbatoio, o si alzano la notte, come capitato, oppure sono costretti a stare senza acqua. Da circa un mese lo scrivente ha rappresentato la problematica ad Amam ma purtroppo non si registra alcuna novità, al netto di qualche tentativo eseguito dalla partecipata comunale”. Da qui la nuova richiesta di intervento inoltrata ai vertici dell’Amam ma anche al sindaco Federico Basile e al direttore generale Salvo Puccio.

Alla nota di Cacciotto ha risposto l’assessore Nino Carreri (“Non esiste crisi idrica in via Bormida”).