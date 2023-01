Carne non sicura, blitz dei Cc in macelleria di Letojanni - Tempostretto

Multato il macellaio che vendeva carne non tracciata, pagherà 1500 euro

TAORMINA – 20 chili di carne non tracciata sono stati sequestrati in una macelleria di Letojanni, dopo un controllo dei Carabinieri della Compagnia di Taormina e del Reparto per la Tutela Agro Alimentare di Messina.

I militari, ai comandi del capitano Riacà, hanno effettuato il sopralluogo nell’esercizio commerciale del centro della riviera jonica, trovando la merce senza alcuna etichettatura, obbligatoria per verificarne la provenienza, lo stato, e l’intera filiera di produzione, così da assicurarne la sicurezza per i consumatori. Il titolare è stato multato con 1500 euro di sanzioni amministrative.