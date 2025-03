Carnevale a Messina, gli appuntamenti del fine settimana

Tanti eventi in centro città e in periferia, ecco dove e quando

MESSINA – Continuano gli appuntamenti del Carnevale a Messina, coordinati dall’amministrazione comunale.

Sabato 1 marzo

Ore 17 Sfilata di gruppi in maschera. Percorso: piazza Duomo – via I Settembre – viale San Martino basso – piazza Cairoli;

Ore 18 Sala Laudamo “Teatro Il Volto e La Maschera”, a cura dell’Associazione Kiklos;

Ore 20.30 piazza Cairoli – La Città che Danza: Animazione con Balli di Gruppo – Caraibici – Sudamericani.

Domenica 2 marzo

Ore 10 – 12 Villa Mazzini: Mascherine in Villa. Animazione per bambini;

Ore 10.30 – 13 piazza Cairoli: Bimbi in Maschera;

Ore 16 – 21 piazza Cairoli: Mascherina d’Oro;

Ore 19 – 22 piazza Lo Sardo. La Città che Danza: Balli in piazza con Liscio, Valzer, Tango e Mazurche.

Sfilate ed eventi in maschera nei villaggi e nei quartieri proposti da parrocchie e associazioni.

Sabato 1 marzo

GANZIRRI

Ore 16 – 21.30 Sfilata in maschera e animazione nel villaggio (via lago Grande – via Marina – piazza Donato);

MILI MARINA

Ore 14.45 Sfilata dei gruppi mascherati della Vallata di Mili;

MILI SAN PIETRO

Ore 17 – 21.30 Sfilata “Charleston”;

BORDONARO

Ore 16, ritrovo piazza Annunziata – Sfilata in Maschera e Animazione;

SALICE

Ore 15 – Carnascialata di Mamma Drava;

BRIGA MARINA

Ore 16, piazza San Paolo – “La Mascherina d’Oro”, concorso in maschera per bambini;

Domenica 2 marzo

CAMARO SUPERIORE

Ore 16 via Padre Letterio Ruggeri pressi zona Mito a partire dalle ore 16

SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE

Ore 15 – 21.30 piazza Chiesa Sfilata in maschera e animazione.

Il programma è soggetto a integrazioni.

Articoli correlati