Carnevale di Cesarò, rissa con calci e pugni. 4 arrestati

Le persone coinvolte e i carabinieri intervenuti hanno riportato alcune lesioni

I carabinieri di Cesarò hanno arrestato quattro persone di età compresa tra i 25 e i 57 anni, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di aver partecipato a una rissa durante il carnevale.

Al passaggio dei carri allegorici in una via del centro, i militari dell’Arma hanno notato un gruppo di persone coinvolte in una rissa con calci e pugni.

I quattro hanno opposto resistenza ma sono stati arrestati per rissa aggravata da lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e portati agli arresti domiciliari.