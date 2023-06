"Caro sindaco, sistemi i marciapiedi: a Ganzirri mia madre si è fratturata una costola" - Tempostretto

Un cittadino scrive a Federico Basile e chiede un intervento urgente in via Consolare Pompea

MESSINA – Un marciapiede in condizioni precarie. Uno dei tantissimi a Messina e un cittadino scrive al sindaco, raccontando una disavventura: la frattura di una costola da parte della madre, che è inciampata proprio su quel marciapiede. Da qui l’attenzione su “una grave situazione di ammaloramento e degrado del tratto nella zona nord della città di Messina, nello specifico in via Consolare Pompea n. 220 a Ganzirri, in corrispondenza della fermata dell’autobus direzione Messina. Da oltre 25 anni il marciapiede non è mai stato oggetto né di manutenzione ordinaria né straordinaria. Anzi, nulla è stato fatto per evitare situazioni di pericolo. La segnaletica stradale è appoggiata a terra. La pavimentazione è irregolare e quindi pericolosa”.

Proprio ai microfoni di Tempostretto, nei giorni scorsi, Federico Basile ha annunciato l’obiettivo di sistemare i marciapiedi entro il 2024. Nel frattempo, scrive il cittadino: “A chi spetta verificare tali situazioni? Possibile che nessuno abbia pensato di intervenire urgentemente per il ripristino e la messa in sicurezza? Parecchie volte ho rischiato di farmi male ma soprattutto di espormi ad una grave situazione di pericolo, vista la sosta e fermata sul marciapiede pubblico da parte di autoveicoli, motocicli e camion. Mezzi, che sostando sullo stesso, aumentano sensibilmente il rischio di incidenti, visto che il pedone si trova costretto a camminare sulla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli”.

“Mia madre è inciampata e si è fratturata una costola”

Continua la lettera al sindaco: “Ho 32 anni e come tanti ragazzi messinesi, non vivo più a Messina da ben 14 anni ( per motivi di lavoro) e quelle poche volte che torno a “casa” è solo per riabbracciare mamma e papà. Purtroppo, il 20 aprile 2023 si è verificato un episodio piuttosto grave: mia madre, uscendo di casa a piedi per recarsi alla fermata dell’autobus per prendere la linea 1, inciampando è caduta sul marciapiede”.

Prosegue la lettera: “Fortunatamente alcuni passanti l’hanno soccorsa e accompagnata a casa. Nella giornata di sabato 22, visto l’aggravarsi della situazione, è stata portata all’ospedale Papardo in codice giallo. Lì le è stata riscontrata la frattura di una costola, con versamento pleurico, trauma ed escoriazioni varie al ginocchio. Ne avrà per circa 40 giorni, sperando che se la cavi così. Abitando da sola, non potrà contare sull’aiuto di nessuno”.

Conclude il cittadino: “Credo, spero, che potrà immaginare lo stato di preoccupazione e sgomento che io e i miei familiari viviamo. Intanto, confido in un suo riscontro e in un intervento urgente da parte dell’ufficio competente”.