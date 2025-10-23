 "Carta Dedicata a Te 2025": 5.516 assegnate al Comune di Messina, ecco la graduatoria

Redazione

“Carta Dedicata a Te 2025”: 5.516 assegnate al Comune di Messina, ecco la graduatoria

giovedì 23 Ottobre 2025 - 11:38

Dentro l'articolo l’elenco dei beneficiari della misura nazionale

E’ stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della misura nazionale “Carta Dedicata a Te – 2025”. L’elenco identifica i cittadini beneficiari tramite il numero di protocollo dell’attestazione Isee, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Il Comune di Messina ancora è attualmente in attesa della trasmissione dei codici di riferimento necessari per il ritiro delle carte presso gli sportelli di Poste Italiane. Non appena i codici saranno disponibili, verrà attivato il servizio online attraverso i due portali dedicati: servizi web e social card Inps.

I cittadini, autenticandosi con Spid o Cie (Carta d’Identità Elettronica), potranno verificare se risultano beneficiari della misura e scaricare la comunicazione ufficiale contenente il codice di riferimento per il ritiro della carta.

Per coloro che risultano già beneficiari anche per il 2025, la carta verrà ricaricata automaticamente.

