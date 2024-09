Carta “Dedicata a te”, Cicala: “Il Comune di Messina ha fatto la sua parte”

L'assessore ha replicato a Gioveni: “Interroghi gli enti preposti"

MESSINA – “Il Comune di Messina, grazie al lavoro tempestivo del servizio Ced, ha già completato da settimane la procedura che consentirà ai cittadini di verificare se sono beneficiari del contributo relativo alla carta “Dedicata a Te”. Lo ha dichiarato l’assessore con delega ai Tributi, Roberto Cicala, in risposta al capogruppo di FdI, Libero Gioveni. Cicala ha sottolineato come l’Amministrazione Comunale sia in attesa degli elenchi definitivi per poter completare la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Come indicato lo scorso 28 agosto, il Comune di Messina ha informato che si era in attesa delle liste definitive, con l’assegnazione dei codici da parte di Poste Italiane, che saranno rese disponibili ai Comuni, tramite applicativo web da Inps per la successiva pubblicazione sui propri siti internet e per l’invio delle comunicazioni ai beneficiari.

“Il link non può essere ancora pubblicato”

“Ad oggi – spiega Cicala – il link per la verifica non è ancora attivo in quanto Inps non ha ancora proceduto allo sblocco delle liste definitive. L’assegnazione dei codici da parte di Poste Italiane e la messa a disposizione degli elenchi ai Comuni tramite l’applicativo web di Inps sono ancora in attesa di completamento. Non appena queste operazioni saranno concluse, il Comune di Messina provvederà alla pubblicazione del link di collegamento per la verifica dei beneficiari. L’Amministrazione comunale ha adempiuto a tutti i propri obblighi. Il consigliere Gioveni – conclude l’assessore – dovrebbe indirizzare eventuali interrogazioni agli enti preposti che non hanno ancora fornito gli elenchi definitivi necessari per comunicare gli esiti ai cittadini”.