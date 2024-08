Carta “Dedicata a te”, più di 6700 beneficiari a Messina. A settembre l’elenco

Ecco come fare per verificare se si riceverà la prepagata

MESSINA – Il prossimo mese di settembre saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Messina gli elenchi dei beneficiari della carta “Dedicata a te”. Coloro che hanno fatto richiesta della carta di pagamento prepagata, per verificare se risultano beneficiari dovranno utilizzare il numero di protocollo della DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica -, presentata per calcolare l’ISEE 2024. Inoltre, nell’area riservata del portale accessibile tramite SPID, CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS, gli interessati potranno sapere se risultano beneficiari e, in caso affermativo, scaricare in autonomia la comunicazione con le modalità di ritiro della propria carta.

Non appena saranno disponibili gli elenchi, il Comune di Messina renderà note sempre sul proprio sito istituzionale le modalità di ritiro delle comunicazioni di assegnazione della carta e il link di collegamento.