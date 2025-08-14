Carta d’identità anche alla terza municipalità: il servizio dal 25 agosto

Gli orari e i giorni di ricevimento al pubblico

MESSINA – Dal 25 agosto sarà possibile ricevere la carta d’identità elettronica anche nella terza municipalità. Il servizio in via Suor Maria Francesca Giannetto n. 29, a Camaro San Paolo, sarà attivo lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Inoltre negli stessi giorni e orari il servizio provvederà anche con le ormali attività inerenti la variazione anagrafica.

Minutoli: “A breve anche nella IV Municipalità”

“L’attivazione dell’Ufficio Rilascio Carta d’Identità Elettronica nella sede della III Municipalità – ha evidenziato l’Assessore Massimiliano Minutoli – rappresenta un’ulteriore azione sul decentramento amministrativo da parte dell’Amministrazione Basile, ampliando i servizi sul territorio cittadino. A completamento della fase di formazione degli operatori, anche la sede della IV Circoscrizione provvederà al rilascio della Carta d’Identità Elettronica”.