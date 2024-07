Casette da giardino: guida alla scelta

Redazionale. Tra gli arredi più utilizzati spiccano in estate le casette da giardino, da scegliere secondo questa pratica guida



Redazionale – Con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di stare all’aperto ma gli spazi outdoor devono prima essere organizzati con tutto quello che serve per renderli più vivibili. Tra gli arredi più utilizzati spiccano le casette da giardino da scegliere secondo questa pratica guida.

Il materiale

Una delle prime considerazioni da fare nel momento in cui sei alle prese con la scelta della tua casetta da giardino riguarda il materiale di cui è fatta. Essendo fabbricati esposti naturalmente agli agenti esterni, occorre qualcosa destinato a resistere. Il legno è una delle soluzioni più gettonate: perciò segui questo link per le casette da giardino in legno solido. Grazie a un buon spessore, il legno è duraturo e subisce meno l’azione deteriorante degli agenti atmosferici, soprattutto se usi impregnanti e vernici protettive magari anche colorate per cambiare stile alla struttura ogni volta che lo desideri. Inoltre, il legno è la scelta più sostenibile che si armonizza meglio con il resto dell’ambiente esterno verdeggiante. Si tratta di un materiale che viene impiegato per via delle sue straordinarie e ineguagliabili proprietà come la traspirabilità e la capacità termoisolante.

Esistono anche strutture in plastica PVC per l’esterno altrettanto durature che però possono spaccarsi e sgretolarsi a causa degli agenti atmosferici. Infine, alcuni prediligono piccoli edifici in zincato che sono però più indicati per diventare un capanno.

Quando si parla di materiale per gli esterni, occorre considerare anche l’aspetto del trasporto e del

montaggio. Accertarti che il montaggio sia facile grazie a sistemi a incastro che non richiedano il

ricorso a viti, chiodi, colla. Se dovessi scegliere una casetta con grandi pannelli già montati,

potrebbero esserci delle problematiche che riguardano il trasporto il quale diventa più complesso e, di

conseguenza, costoso.

Le dimensioni

Prima di iniziare a valutare le diverse proposte, prendi le misure con precisione dello spazio dove hai intenzione di installare la tua casetta per il giardino. Potrebbe sembrare un consiglio banale, tuttavia

moltissime persone ancora oggi commettono l’imperdonabile errore di ordinare una piccola costruzione per il giardino, il cortile o il terrazzo rendendosi conto che non ci sta solo al momento del

montaggio. Sarebbe preferibile che un piccolo edificio in legno non occupasse troppo spazio nel

giardino, altrimenti risulterebbe ingombrante e sovrastimata.

L’uso

Quando devi scegliere la casetta per il giardino, ricorda che la scelta dipende anche dall’uso che ne fai. Infatti, l’uso determina spesso anche materiali e dimensioni, diventando quindi un fattore fondamentale durante la scelta.

Se usi la tua casetta per il giardino come capanno per gli attrezzi, le dimensioni possono essere ridotte rispetto a un piccolo edificio dove invece hai intenzione di stabilire il tuo laboratorio per la falegnameria e il fai da te. Invece, nel momento in cui la casina è destinata ai bambini deve essere studiata per il gioco. A prescindere dal materiale, deve essere bassa per quanto riguarda l’altezza e preferibilmente con finestre e scuri che la rendono ancora più graziosa. Può avere o meno un portico da decorare con piante e fiori in vaso.