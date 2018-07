Emergenza frana a Capo Alì, convocata Conferenza urgente con Anas e sindaci

ALI’ TERME. Non ha perso tempo il sindaco metropolitano Cateno De Luca. La prima delle promesse fatte all’incontro con i sindaci dell’intero comprensorio jonico, ieri sera (leggi qui), legata all’impegno “di risolvere definitivamente il disagio causato dalle frane a Capo Alì”, l’ha mantenuta.

A meno di 24 ore dalla riunione ha scritto all’Anas ed ai primi cittadini di Alì Terme, Carlo Giaquinta; Scaletta Zanclea, Gianfranco Moschella; Itala, Antonino Crisafulli; Nizza, Giuseppe Briguglio; Fiumedinisi, Giovanni De Luca e Alì, Orazio Rao. Ha convocato tutti per una Conferenza di servizi urgente sull’emergenza frana che per l’ennesima volta ha portato all’interruzione della Statale 114.

L’incontro è stato fissato per il 31 luglio alle 12,30 a Palazzo dei Leoni. Nel corso della Conferenza dei sindaci, che ha avuto luogo nell’aula consiliare del Comune di Alì Terme, alla quale ha partecipato lo stesso De Luca, è emerso che “l’unica soluzione possibile è la realizzazione di una galleria paramassi”. Bisognerà vedere cosa emerge dall’incontro con l’Anas, cosa diranno in merito i tecnici.

L’ipotesi era stata già presa in considerazione anni addietro ma non se ne fece nulla. Sotto la parete rocciosa del Capo, scorrono i binari della Ferrovia. Per De Luca la stessa soluzione di una galleria paramassi andrebbe adottata a Capo Scaletta, dove si sono registrate in passato identici disagi.