Letojanni. Mensa scolastica, sindaco diffidato: "Annulli assunzione cuochi"

LETOJANNI. La selezione per l’assunzione di due cuochi alla mensa scolastica del Comune di Letojanni è finita nel mirino dei consiglieri di minoranza Marilena Bucceri e Fabio Cicala. I due hanno diffidato il sindaco, Alessandro Costa, e il segretario (responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza del Comune) “ognuno per la parte di propria responsabilità, a porre in essere tutti gli atti per l’annullamento dell’assunzione dei due cuochi”. Gli stessi consiglieri di opposizione hanno fatto presente che se “nel termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento” dell’istanza non si sia provveduto a quanto richiesto procederanno “immediatamente a trasmettere tutti gli atti alle autorità competenti”.

L'Amministrazione comunale aveva provveduto con delibera di Giunta del 14 settembre scorso ad assicurare il servizio di mensa scolastica nei due plessi di propria competenza, mediante l’avvio di un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a due figure professionali di categoria B3 (cuoco).

L’approvazione dell’ avviso esplorativo, del capitolato e della lettera di invito è avvenuta con determina dirigenziale il 17 settembre.

“Con determina dirigenziale del 5 ottobre – spiegano Bucceri e Cicala – pubblicata all’albo pretorio solo il 10 ottobre dopo le 14, veniva approvata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. La ditta – proseguono i due consiglieri – procedeva alla stipula del contratto di lavoro il 9 ottobre con l’avvio delle due unità in servizio a far data dal 10 ottobre, senza una pubblicazione dell’avviso relativo alla selezione in oggetto da parte dell’Agenzia interinale.

La stessa ditta – chiosano Bucceri e Cicala – procedeva a tale selezione e assunzione senza che prima fosse resa pubblica all’albo pretorio del Comune la determina del 5 ottobre (la numero 177) pubblicata - a dire degli esponenti di opposizione - solo il 10 ottobre dopo la presa di servizio delle due unità. Inoltre sembrerebbe emergere il non possesso del diploma di qualifica professionale di cuoco, requisito indispensabile per l’assunzione”.

Nella diffida viene inoltre sostenuto che “negli anni 2016-17; 2017-18 e 2018-19 l’Agenzia interinale ha proceduto con l’assunzione sempre delle medesime persone… Sarebbe interessante – si legge nella diffida – sapere come gli stessi siano venuti a conoscenza di tale avviso visto che non è stato reso pubblico”. Secondo quanto sostengono Bucceri e Cicala “tutta la procedura per l’assunzione delle due unità in oggetto è da ritenersi illegittima”. Da qui la diffida indirizzata al primo cittadino e al segretario.