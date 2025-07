Caso PalaTracuzzi, i timori della Basket School Messina sui tempi di consegna

La denuncia della società di pallacanestro: "Seria preoccupazione". Il consigliere Carbone in commissione: "Serve un'accelerata"

MESSINA – Il PalaTracuzzi sarà pronto per l’inizio dei campionati e, prima ancora, delle preparazione atletiche delle squadre? Se lo chiede la Basket School Messina, che in vista del prossimo campionato di Serie B darà avvio alla propria stagione a fine agosto. E lo farà negli stessi giorni in cui dovrebbero completarsi i lavori di ristrutturazione della struttura, con la scadenza prevista per la settimana del 25 agosto.

La società: “Seria preoccupazione”

La Basket School Messina, però, in una nota ha espresso “seria preoccupazione in merito ai tempi di consegna del PalaTracuzzi. Secondo le comunicazioni ricevute, i lavori di ristrutturazione dovrebbero concludersi intorno al 25 agosto, data che coincide con l’inizio della preparazione precampionato della nostra prima squadra. Purtroppo, allo stato attuale, nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale e dei tecnici incaricati, i lavori sembrano procedere con lentezza. Ciò rende difficile ipotizzare che possano essere completati entro i termini previsti. Una situazione che rischia di compromettere la regolare ripresa dell’attività agonistica, lasciando la squadra senza un campo disponibile né soluzioni alternative”.

E ha aggiunto: “L’avvio della stagione potrebbe così risultare già in salita, a discapito della programmazione tecnica e logistica della società. Confidando nel buon operato di tutti i soggetti coinvolti, ci auguriamo una decisa accelerata che consenta la chiusura dei lavori nei tempi utili. Sarebbe un segnale importante per l’unica squadra che rappresenterà Messina nella prossima Serie B interregionale di pallacanestro, affinché possa iniziare la stagione nel migliore dei modi”.

Carbone: “Lavori a rilento”

Parole riprese dal consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone, che durante la quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti ha espresso “forti e serie preoccupazioni in merito ai tempi di consegna del PalaTracuzzi”, citando proprio la nota della società. Ha aggiunto: “Secondo le informazioni assunte infatti i lavori di ristrutturazione stanno andando molto a rilento ed è difficile ipotizzare che gli stessi possano essere completati entro i termini previsti ma auspichiamo in una accelerata che eviti all’unica squadra che rappresenterà Messina nella prossima Serie B interregionale di pallacanestro di partire in salita”.

L’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, che ha preferito non commentare né replicare alle polemiche, ha spiegato di aver preso un impegno e confermato che quest’impegno sarà rispettato.