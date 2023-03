"Caso Previti". De Luca: "Scossa d'assestamento, ecco perché si è dimessa Carlotta" INTERVISTA - Tempostretto

"Mi aveva avvisato della decisione. Motivazione politica? Non ha cambiato partito". C'è chi ipotizza per l'ex assessora una candidatura alle Europee: "Non mettiamo limiti alla Provvidenza"

L’intervista a De Luca: “Carlotta è determinata, se si è dimessa vuol dire che ha motivazioni forti”

di Carmelo Caspanello

MESSINA – L’eco delle dimissioni di Carlotta Previti da assessore al Comune di Messina non si è ancora spenta. Le ha rassegnate il 23 febbraio. Non sono accompagnate né da una dichiarazione che ne indichi le motivazioni, né da una nota ufficiale. Si parlò di terremoto politico, il sindaco Federico Basile getta acqua sul fuoco. Il documento giunge nelle redazioni il giorno dopo, di buon mattino, per smentire quanto aveva dichiarato il primo cittadino subito dopo la decisione di Carlotta Previti. “Motivazioni e scelte personali – scrive Previti – sono alla base delle mie dimissioni irrevocabili da assessore del Comune di Messina. La mia decisione – aggiunge riferendosi a Basile – non è legata ad altri impegni lavorativi e nemmeno ad incarichi diversi”. Cala il silenzio, ma il “Caso Previti” è chiuso? Cosa è successo davvero? Lo abbiamo chiesto al leader politico dell’Amministrazione comunale della città ed ex sindaco Cateno De Luca, che ha voluto proprio Carlotta quale sua vice.

“Ci sono delle conseguenze naturali di assestamento – risponde De Luca – che riguardano le diverse fasi di un percorso. Carlotta Previti ha fatto una sua valutazione personale. La decisione di dimettersi me l’ha comunicata prima ed anche dopo. Io, conoscendola, so quanto sia determinata e quanto abbia le idee chiare. Per cui se si è dimessa vuol dire che ha alla base delle motivazioni forti”.

Sappiamo benissimo che De Luca sa essere schietto nelle dichiarazioni e meno vago di quanto sin qui detto. Il giorno dopo le dimissioni Carlotta Previti ha diramato un comunicato abbastanza chiaro, con il quale smentiva le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Federico Basile subito dopo l’annuncio delle dimissioni. La motivazione di quel gesto è di natura politica?

“Politica no, perché avrebbe riguardato me e poi perché Carlotta non ha cambiato partito. Questo ci tengo a sottolinearlo. La questione può essere semplicemente collegata a una diversità di vedute in seno all’Amministrazione. Carlotta Previti cosa ha chiarito? Che la sua scelta non è professionale. Quindi se tra personale e professionale togli professionale rimane solo personale. E allora nel personale io non mi sento di entrarci perché può significare anche questioni caratteriali tra due soggetti diversi. Così come alcuni non hanno retto con me durante i miei anni di sindacatura, altri hanno potuto non reggere adesso. Da questo punto di vista ci sono delle differenze caratteriali che non consentono magari una serena prosecuzione del rapporto di lavoro, questo ci teneva a chiarire Carlotta ed ha fatto bene”.

Attrito caratteriale all’interno della squadra, quindi…

“Ci arrivo per esclusione, non ero presente nella dinamica che ha determinato le dimissioni, anche perché sono stato rispettoso del cambiamento e dei ruoli. Io quando esco da un Comune ci esco davvero, sono a disposizione se mi chiamano per un consiglio ma evito di essere presente perché altrimenti rischio di essere ingombrante. Non ho assistito a discussioni che ovviamente discendevano da diversità di vedute sotto il profilo politico e amministrativo, ma per esclusione può essere accaduto solo questo”.

Carlotta avrà un ruolo importante nel futuro politico della compagine di De Luca?

“Carlotta era, è e sarà sempre nel mio cuore”.

Ci sarà un posto per lei alle prossime europee? Qualcuno sostiene anche questo…

“Non mettiamo limiti alla Provvidenza”