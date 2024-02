Castell’Umberto, segretaria comunale nella bufera

L'opposizione chiede la revoca in autotutela della nomina in terza fascia

La nomina del segretario solleva i dubbi dell’opposizione, che chiede la revoca in autotutela dell’incarico alla dottoressa Serena Casamento. La richiesta è del gruppo consiliare “Insieme per crescere, noi, non io” che fa riferimento all’ex sindaco Lionetto Civa.

Il problema principale, scrive il gruppo nella richiesta indirizzata al primo cittadino, alla stessa segretaria, all’albo dei segretari comunali e alla Prefettura, tra gli altri, è l’inquadramento.

Castell’Umberto è un comune di 3 mila abitanti, quindi il segretario è di quarta fascia e non di terza, come invece è stata inquadrata la dottoressa Casamento.

A parte il trattamento economico, l’inserimento in terza fascia ha escluso dalla possibilità di partecipare una serie di soggetti che invece ne avevano titolo legittimo.

Per questo i consiglieri comunali Lionetto Civa, Vincenzo Biagio, Stefano Pruiti Ciarello e Laura Raffaele chiedono la revoca della determina sindacale n. 24 datata 26 gennaio 2024