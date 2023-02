A Catania la fabbrica di pannelli solari più grande d'Europa. Selezione per 550 posti di lavoro - Tempostretto

Nata nel 2011, i lavori di ampliamento sono iniziati ad aprile 2022 e finiranno l'anno prossimo

Con il progetto Tango (iTaliAN Giga factOry), “la fabbrica del sole” nata a Catania nel 2010 si prepara a diventare la più grande fabbrica europea per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni. 3Sun Gigafactory coniuga ricerca e innovazione per produrre moduli fotovoltaici di nuova generazione che supportano il Gruppo Enel nel garantire energia pulita e rinnovabile e costruire un mondo più sostenibile e a misura di ambiente.

Inaugurata a luglio 2011

Quando viene inaugurata, nel luglio 2011, 3Sun Gigafactory di Catania – in quella che viene chiamata Etna Valley, per la presenza di alcune aziende specializzate in elettronica e semiconduttori – è già la più grande fabbrica per la produzione di pannelli solari d’Italia e una delle più grandi d’Europa, coi suoi 240.000 metri quadrati ricavati dalla trasformazione di un precedente stabilimento.

Nella sua fase iniziale, 3Sun Gigafactory ha capacità produttiva di 160 MW e coniuga da subito produzione e ricerca. La società omonima era stata costituita un anno prima, nell’agosto 2010, con una joint venture paritaria tra Enel Green Power, la giapponese Sharp e STMicroelectronics, un’azienda italo-francese che produce semiconduttori.

A dicembre 2011 inizia la produzione di pannelli a film sottile utilizzando la tecnologia multi-giunzione. Meno di un anno dopo, nell’ottobre del 2012, dallo stabilimento esce il milionesimo pannello. All’inizio del 2014 i pannelli prodotti sono 3 milioni. Nel 2015, cambia l’assetto proprietario: Enel Green Power diventa l’unica azionista di 3Sun Gigafactory, rilevando le quote di Sharp e Stm. Nello stesso anno, viene superata la quota di 5 milioni di pannelli prodotti.

Automatizzato 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno

A fine 2017, dopo aver prodotto complessivamente, 6,8 milioni di pezzi in 6 anni, per oltre 900 MW, termina la produzione di pannelli a film sottile. Nell’agosto 2018 dalla Fabbrica del Sole esce il primo pannello bifacciale a eterogiunzione (HJT). Lo stabilimento catanese è ora l’impianto di produzione fotovoltaica più automatizzato al mondo, in grado di operare in regime di ciclo continuo, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.

Nel febbraio 2019 vengono realizzate le prime celle HJT, ad agosto dello stesso anno inizia la produzione in serie.

Il progetto Tango

Ad aprile 2022, Egp e la Commissione europea hanno firmato un accordo di finanziamento agevolato a fondo perduto, nell’ambito del primo bando del Fondo europeo per l’innovazione per progetti su larga scala, che contribuirà allo sviluppo di Tango (iTaliAN pv Giga factOry), un impianto di dimensioni industriali per la produzione di moduli fotovoltaici innovativi, sostenibili e ad alte prestazioni presso la fabbrica 3Sun. L’espansione della fabbrica comporterà un aumento della sua capacità di produzione di 15 volte, fino ad arrivare a 3 GW all’anno dagli attuali 200 MW. Questo aumenterà anche l’occupazione locale diretta e indiretta, creando circa 1.000 posti di lavoro entro il 2024, oltre a fungere da catalizzatore per il rilancio della catena del valore del fotovoltaico in Europa e a contribuire alla riduzione della dipendenza energetica del continente.

Via alle selezioni

Ieri la visita dell’ad di Enel, Francesco Starace, con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e la direttrice generale della Direzione Energia della Commissione europea, Ditte Juul Jorgensen.

La fabbrica di Enel di pannelli solari – riporta l’Ansa – passerà dalla attuale capacità produttiva di 200 Mw l’anno a circa 3 Gw l’anno, sviluppando tecnologie via via più avanzate con l’obiettivo di aumentare la prestazione di oltre il 30% e competere con la Cina. I lavori di ampliamento della gigafactory sono iniziati ad aprile 2022 e si prevede il completamento entro il 2024. L’investimento è stimato in circa 600 milioni di euro.

A partire da ieri sono aperte le selezioni per 550 assunzioni di diplomati che andranno a ricoprire posizioni tecnico-operative. Inoltre, nel 2022 sono stati assunti 50 laureati e sono già in corso le selezioni per ulteriori 100. Le nuove assunzioni andranno ad accrescere la squadra di 3Sun che oggi conta oltre 200 persone, per arrivare a un totale di circa 900. Oltre a far crescere l’occupazione diretta, la gigafactory porterà anche a raggiungere complessivamente mille posti di lavoro indiretti (inclusi gli attuali) entro il 2024.