Catania festeggia S. Agata, turisti da tutto il mondo per la festa della santa patrona - Tempostretto

Arrivi in crescita del 9% rispetto all'ultima edizione. Il programma dei festeggiamenti nel weekend

Catania torna a celebrare Sant’Agata, santa patrona della città, dopo lo stop forzato per la pandemia. Una festa religiosa cattolica tra le primissime al mondo per numero di persone che coinvolge. Non sono solo i catanesi, compresi quelli “di rientro”, a viverla con passione e devozione. In città, per assistere ai festeggiamenti, si riversano turisti da ogni parte del mondo. Quest’anno, secondo le previsioni elaborate dall’ufficio dati della Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, si prevede il 9% di passeggeri in più rispetto al 2020, ultima edizione delle festività agatine. Nel dettaglio, sono previsti, tra arrivi e partenze, 107.817 passeggeri contro i 98.600 del 2020 (+9,34%). In particolare, saranno 52.384 in arrivo, contro i 49.100 del 2020 (+6,7 per cento) di cui 38.759 i nazionali, rispetto ai 36.600 del 2020 (+5,9 per cento), e 13.625 gli internazionali, contro i 12.500 del 2020 (+9%).

Questa mattina l’avvio ufficiale della festa con la sfilata delle carrozze del Senato (nella foto postata sulla pagina Fb del Comune di Catania, opera di Andrea Musina, il momento di grande partecipazione in piazza Duomo).

Ricchissimo il programma dei festeggiamenti in città, senza contare le innumerevoli iniziative collaterali. Ecco una sintesi degli eventi liturgici del weekend per chi volesse partecipare alla festa.

Sabato 4 febbraio

Ore 04,30: Nella Basilica Cattedrale recita del Rosario.

Ore 05,15: Esposizione delle Reliquie della Santa Patrona.

Ore 06,00: “Messa dell’Aurora” celebrata da S. E. mons. arcivescovo. Al termine l’arcivescovo benedirà le corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del Rosario”.

Sante Messe in Cattedrale alle ore 8,00; 9,00; 10,00; 11,00.

Ore 07,00: In piazza Duomo riflessioni di Mons. Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale, che insieme ai devoti darà inizio alla processione delle Reliquie di S. Agata da Porta Uzeda. Davanti all’Icona della Madonna della Lettera S. E. Mons. Arcivescovo offrirà un cero alla Santa Patrona. Davanti alla cappella del Santissimo Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. La processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei Martiri, dove renderanno omaggio i disabili, via VI Aprile, della Libertà, piazza Iolanda. La processione continua per le vie Umberto, Grotte Bianche, piazza Carlo Alberto; dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine omaggio dei Padri Carmelitani, riflessioni del Parroco, P. Antonino Mascali O.C.; quindi prosegue verso piazza Stesicoro dove Mons. Arcivescovo si rivolgerà ai fedeli per il tradizionale messaggio alla Città. Lungo la salita dei Cappuccini e piazza S. Domenico le Sacre Reliquie raggiungeranno la Chiesa di S. Agata la Vetere. Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di Sant’Agata V. M., presiede Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, anima la liturgia la comunità del Seminario interdiocesano di Catania e Nicosia. La processione prosegue per le vie Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza Palestro, dove si terranno le riflessioni del sac. Rosario Mazzola, parroco al Sacro Cuore al fortino e Vicario foraneo, indi per via Garibaldi, Plebiscito, Dusmet, rientro in piazza Duomo da Porta Uzeda.

Martedì 5 febbraio – solennità di S. Agata

Ore 08,00: Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia.

Ore 10,00: Le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università da Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale.

Ore 10,15: Mons. arcivescovo, gli arcivescovi e vescovi di Sicilia, i canonici, il clero e il seminario muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale. Il servizio liturgico sarà curato dagli alunni del Seminario interdiocesano di Catania e Nicosia, l’animazione del canto dalla Cappella Musicale del Duomo, diretta dal maestro mons. Giuseppe Maieli, organista maestro Piero Figura.

Sante Messe in Cattedrale alle ore 13,00; 14,00; 15,00.

Ore 16,00: Santa Messa presieduta da Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di metropolita di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ore 17,00: Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea; dinanzi alla Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo dei canonici e dei soci del Circolo Cittadino S. Agata; la processione prosegue per via Caronda, piazza Cavour; in questa piazza omaggio floreale dell’Associazione Sant’Agata al Borgo e riflessioni del sacerdote Enzo Fatuzzo, parroco in Sant’Agata al Borgo. Quindi si prosegue per via Etnea, Sangiuliano, Crociferi; dinanzi alla Chiesa di San Benedetto omaggio floreale delle Monache benedettine dell’adorazione perpetua, riflessioni del cappellano Mons. Antonino La Manna, Vicario episcopale per la cultura; si prosegue per piazza S. Francesco d’Assisi, via della Lettera, Garibaldi, piazza Duomo. Al rientro in Cattedrale, celebrazione di benedizione e di ringraziamento.