Catarratti. “Rete arancione da mesi ostacola il transito di auto e bus”

E' venuto il momento di effettuare i lavori in vista dei quali è stata collocata la rete arancione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726725: “Via Comunale Catarratti. Mi vedo costretta ad inviare le foto scattate nuovamente nel fine settimana che dimostrano come dal mese di dicembre nulla sia stato fatto per rimuovere quello che si può vedere. I disagi per gli automobilisti, nonché per gli autisti del bus numero 15, sono notevoli. Resta davvero un mistero il motivo per il quale debbano trascorrere mesi, in barba ai disagi arrecati ai cittadini, prima che queste impalcature vengano rimosse.

C’è solo una parola per racchiudere il tutto: vergogna”.