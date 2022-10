Cateno De Luca rimane in osservazione in ospedale per ulteriori accertamenti - Tempostretto

Nota ufficiale dello staff del deputato regionale, ricoverato ieri sera al Policlinico in seguito ad un malore: "Le sue condizioni non destano preoccupazione"

MESSINA – “Le condizioni cliniche dell’onorevole Cateno De Luca, ricoverato al Policlinico di Messina, non destano preoccupazione”. Lo precisa una nota diramata dall’ufficio stampa del deputato regionale. “Il paziente sta bene – prosegue il comunicato – ed è ancora in osservazione per ulteriori accertamenti. Ringraziando coloro che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza, invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e questo momento lasciando spazio soprattutto alla famiglia. Invitiamo, dunque, ad aspettare notizie ufficiali che saranno diffuse progressivamente evitando di recarsi personalmente in ospedale”.

Il leader di Sud chiama Nord e Sicilia Vera Cateno De Luca ha avuto ieri sera un malore ed è stato ricoverato in ospedale, al Policlinico, per accertamenti. “Nulla di grave, si sente meglio”, aveva fatto sapere poco dopo il suo staff. Forse avrà inciso la stanchezza di una campagna elettorale incessante e da qui la necessità di ricorrere al pronto soccorso. Grande l’attenzione di tutto il quadro politico, a partire dal sindaco Federico Basile e le persone più vicine al leader.

Finite le regionali e le politiche, De Luca si è subito lanciato nel “progetto Taormina“, con la possibile candidatura a sindaco e i comizi nello stile acceso che lo contraddistingue. Fino a ieri pomeriggio, nel quotidiano dialogo con i suoi followers su Facebook, raccontava le sue lezioni musicali: “Tre ore di storia della musica posson bastare… Al Conservatorio la prima lezione, supportato dai miei colleghi”.