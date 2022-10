Messina. Malore per Cateno De Luca, sotto osservazione in ospedale per accertamenti - Tempostretto

Messina. Malore per Cateno De Luca, sotto osservazione in ospedale per accertamenti

Il leader di Sud Chiama Nord e Sicilia Vera Cateno De Luca ha avuto stasera un malore. Rimarrà in ospedale, al Policlinico, per accertamenti. "Nulla di grave, si sente meglio", fanno sapere dal suo staff. Forse avrà inciso la stanchezza di una campagna elettorale incessante e da qui la necessità di ricorrere al pronto soccorso. Grande l'attenzione di tutto il quadro politico, a partire dal sindaco Federico Basile e le persone più vicine al leader. I medici hanno optato per la scelte di tenerlo sotto osservazione ma tra i suoi collaboratori prevale l'ottimismo perché sarebbero state scongiurate le ipotesi peggiori. Finite le regionali e le politiche, De Luca si è subito lanciato nel "progetto Taormina", con la possibile candidatura a sindaco e i comizi nello stile acceso che lo contraddistingue. Fino a poche ore fa, nel quotidiano dialogo con i suoi follower su Facebook, raccontava le sue lezioni musicali: "Tre ore di storia della musica posson bastare… Al Conservatorio la prima lezione, supportato dai miei colleghi".