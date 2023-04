Cateno De Luca si dimette: non è più presidente del Consiglio comunale - Tempostretto

L'ex sindaco ha formalizzato le dimissioni via pec e lascia la carica di presidente, come già preannunciato, per candidarsi a Taormina

MESSINA – Cateno De Luca non è più il presidente del Consiglio comunale di Messina. Dopo mesi di dichiarazioni e attesa, l’ex sindaco di Messina ha rassegnato via pec le proprie dimissioni irrevocabili per candidarsi ufficialmente a Taormina, dove insegue la carica di primo cittadino.

Nel documento, protocollato con il n. 0120028/2023 del 24 aprile 2023 e inviato al sindaco Federico Basile, alla segretaria generale Rossana Carrubba e ai consiglieri, si legge: “Il sottoscritto Cateno De Luca rassegna le sue irrevocabili dimissioni, per come già preannunciato, dalla carica di presidente del Consiglio comunale, a decorrere dalla data odierna, per candidarsi a sindaco di Taormina”.

Dopo l’approvazione del regolamento del Consiglio, suo cavallo di battaglia in campagna elettorale, il primo colpo di scena: nonostante le promesse aveva deciso di rimanere fino all’approvazione del bilancio. Ora il vero addio a Palazzo Zanca. Il vicepresidente Nello Pergolizzi potrebbe essere il successore scelto dalla maggioranza.

Articoli correlati