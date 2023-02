Regolamento del Consiglio, sì alle modifiche. Ma De Luca non si dimette: "Resto per il bilancio" - Tempostretto

Il presidente ed ex sindaco dice di aver parlato con Basile: "Mi ha chiesto di supportarlo e supportare l'aula per la sessione di bilancio". E sul voto: "Ha prevalso buon senso"

MESSINA – Il sì alle modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale è arrivato. Dopo il dibattito di dicembre e il ritiro della delibera il 23 dicembre da parte dello stesso proponente, il presidente del Consiglio Cateno De Luca, oggi è arrivata l’approvazione. Ma le dimissioni di De Luca slittano: “Avevo già detto che la mia permanenza in questo palazzo si sarebbe conclusa con l’approvazione. Ho avuto un colloquio con il sindaco Federico Basile che mi ha invitato a supportarlo e a supportare l’aula per la sessione del bilancio. Lavoreremo ancora insieme. Sarò disponibile per quest’altra fase, sostanzialmente credo tra febbraio e marzo. Rimango da presidente perché il supporto mi è stato chiesto da presidente e le prossime dinamiche sono rimandate di qualche settimana”.

Le parole di De Luca sul voto: “Ha prevalso il buon senso”

“Voglio rivolgere un pensiero all’Aula. Ringrazio tutti per questo coinvolgimento complessivo e registro che c’è stato, mi spiace solo non aver avuto anche il voto dei colleghi Russo e Calabrò, ma il messaggio che lanciato il 23 dicembre è stato accolto. Avevo detto chiaramente che per quanto mi riguarda era fondamentale che si chiarisse un aspetto, che questo regolamento non rappresentava più il quadro precedente all’attuale. Il mio desiderio era di chiudere quella frase in relazione a quelle che erano le testimonianze nello strumento che disciplina non solo i lavori ma anche le modalità di rapportarsi con sindaco e giunta. Quando ho colto un’apertura dei gruppi non ho esitato a ritirare la delibera perché per me era importante raggiungere l’unanimità. Non ci siamo arrivati per poco, ma è ovvio che ci siano voti che si esprimono anche per segnale politico. Questa sera ha prevalso il buon senso”. E poi in chiusura: “Mi auguro che quest’aula tenga sempre presente la stella cometa del nostro ruolo”.

La votazione

Una discussione lunga, durata quasi tre ore, con all’ordine del giorno 47 emendamenti, 23 poi ritirati e 6 ritenuti inammissibili, ha permesso al regolamento del Consiglio comunale di vedere approvate le modifiche di cui si parla ormai da tempo. Nonostante il voto contrario del Pd, che ha anche attaccato Fratelli d’Italia per la scelta di firmare la delibera e dare così alla maggioranza l’opportunità di ripresentarla a distanza di poche settimane dal ritiro di fine dicembre, a votare favorevolmente su 29 consiglieri presenti (assenti solo Maurizio Croce e Nicoletta D’Angelo, quest’ultima per problemi personali e giustificata dal presidente in apertura, oltre a Federica Vaccarino andata via in corsa per impegni improrogabili) sono stati 27 i favorevoli e 2 i contrari, Felice Calabrò e Antonella Russo.

