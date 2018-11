Amam: acqua non potabile a Gesso, S.Jachiddu, viale dei Tigli, S.Stefano medio

PROBABILMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO, VALORI ANOMALI NELLE CAMPIONATURE DEI SERBATOI DI GESSO, S. JACHIDDU, VIALE DEI TIGLI



L'AMAM INVITA A NON FARE USO POTABILE DELL'ACQUA IN RETE, NELLE ZONE SERVITE, SINO AL RIENTRO NEI PARAMETRI



L'AMAM ha già avviato la procedura di sanificazione ed eliminazione delle criticità riscontrate, che dovrebbe concludersi nell'arco della settimana.

Intanto, sino al rientro nei parametri di legge, si sconsiglia l'utilizzo dell'acqua per uso potabile nelle zone della città interessate e, precisamente:



- Via S. Jachiddu dal supermercato Sidis fino al forte S. Jachiddu; Salita Tremonti dal serbatoio Tremonti a salire.

- Viale dei Tigli, zona Matteotti, rione Case basse via 153E, Salita Catena e Panoramica dal Viale Annunziata alla galleria Bosurgi, esclusa la Salita Fosse;

- Villaggio S. Stefano Medio, limitatamente al lato nord del torrente, per una tubazione divelta nel torrente S. Stefano.



Nel Villaggio Gesso, ad esclusione della frazione Locanda, invece si fa espresso divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile.