Ccpm di Taormina, il comitato genitori a colloquio con Cuccì: “Siamo fiduciosi”

La battaglia di mamme e papà per il mantenimento del reparto all'ospedale "San Vincenzo" prosegue. Oggi l'incontro con il direttore generale dell'Asp di Messina

MESSINA – Il Comitato genitori del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo hanno incontrato il direttore generale dell’Asp Messina Giuseppe Cuccì, con cui si sono intrattenuti per capire quale sarà il destino del reparto. I genitori si battono da tempo per mantenere l’unità, un’eccellenza sanitaria per tutto il Sud Italia, all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. E dall’incontro è emerso che qualche speranza potrebbe esserci. A fine novembre i genitori sono stati anche a Palermo per manifestare davanti gli uffici del presidente della Regione Renato Schifani.

I genitori soddisfatti dall’incontro con Cuccì

Il direttore Cuccì ha garantito ai genitori che il reparto “è stato reinserito provvisoriamente all’interno dell’ospedale di Taormina e che da parte dell’Asp di Messina la volontà è che rimanga lì”. A spiegarlo a Tempostretto, sono stati i genitori stessi, che hanno aggiunto come sia stato loro spiegato che “la decisione non è competenza dell’Asp quanto della Regione Siciliana, in accordo con il ministro della Salute”. I genitori presenti sono rimasti comunque soddisfatti per il confronto avuto con Cuccì, che ha “accolto le nostre richieste” con grande empatia. La proposta alla Regione è stata inoltrata, ha assicurato il direttore Cuccì, che più tardi avrà un incontro con i vertici dell’ospedale Bambin Gesù. C’è comunque grande fiducia.

L’incognita futuro: “Fondamentale che il reparto resti”

Cuccì, quindi, ha spiegato ai genitori di voler mantenere il centro a Taormina, come già annunciato nelle scorse settimane. I genitori hanno sottolineato ancora una volta quanto sia “fondamentale che resti lì, soprattutto perché i nostri figli hanno cardiopatie severe e gravi. In ogni caso siamo molto soddisfatti dell’incontro”. L’incontro, tra l’altro, si è svolto nello stesso giorno in cui nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina si terrà la grande festa di Natale, con spettacoli e regali per i più piccoli.

Articoli correlati