Ccpm Taormina. L'assessora Volo: "Chiederemo una deroga al Ministero" - Tempostretto

In attesa della risposta del Ministero, Ugl chiede subito una proroga oltre il 30 giugno

“La preoccupazione che manifesta la popolazione dell’area orientale della Sicilia ha indotto il Governo regionale ad avere un attimo di riflessione e confronto e la possibilità di chiedere al Ministero una deroga a quanto è stato precedentemente stabilito”.

L’assessora regionale alla Salute, Giovanna Volo, l’ha detto al Tgr Sicilia. Il decreto Balduzzi prevede una sola Cardiochirurgia ogni 5 milioni di abitanti ma la Regione Siciliana chiederà sia di mantenere Taormina sia di aprire Palermo.

Ugl: “Subito proroga oltre il 30 giugno”

Ugl Salute Messina e Utl Ugl di Messina, attraverso i segretari provinciali Fabrizio Denaro e Tonino Sciotto, esprimono apprezzamento per la posizione dell’assessora Volo e del Governo regionale sulla questione della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. “Apprendiamo dalle dichiarazioni dell’assessora Volo, della volontà del Governo Regionale di chiedere una deroga all’applicazione del DM 70 al Ministero della Salute per quanto riguarda il numero delle cardiochirurgie pediatriche in Sicilia – che va esattamente con quanto proposto da Ugl Salute Messina e dalla Utl di Messina. Nelle more che il Ministero della Salute venga investito del problema, chiediamo all’assessora, fin da subito, di predisporre una proroga della Convenzione che consenta la prosecuzione delle attività alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina oltre il 30 giugno prossimo. Chiaramente continueremo a vigilare affinché non ci siano incidenti di percorso, ma la strada intrapresa è quella giusta. Questa è solo la prima di tante criticità che riguardano la Sanità nella provincia di Messina e ribadiamo la necessità dell’apertura di un “tavolo Messina” che affronti e dia massima attenzione anche per le altre questioni ancora aperte”.

FdI: “Cardiochirurgia pediatrica di Taormina necessaria”

«Accogliamo con grande soddisfazione la volontà del governo regionale guidato da Renato Schifani – annunciata dall’assessore Giovanna Volo – di chiedere così come su nostra richiesta una deroga al Ministero della Salute per consentire alla Sicilia di avere due Cardiochirurgie pediatriche, mantenendo quindi anche quella di Taormina». Lo affermano i deputati del gruppo all’Ars di Fratelli d’Italia, che appunto hanno sollecitato questa decisione con una mozione, primo firmatario Pino Galluzzo, componente della Commissione Sanità.

Il gruppo di FdI sottolinea: «Avere due Cardiochirurgie pediatriche nella nostra regione – Palermo e appunto pure Taormina – è certamente una necessità, considerando che quella dell’ospedale San Vincenzo in questi anni ha garantito cure altamente professionali a centinaia di piccoli pazienti non solo della Sicilia ma pure della confinante Calabria. Pertanto non solo va prorogata, ma appunto insieme a quella che riaprirà all’Arnas Civico di Palermo deve diventare un presidio fisso per tutelare il sacrosanto diritto alla salute»