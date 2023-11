C'è chi pensa solo a sé stesso quando parcheggia - Tempostretto

Non è infrequente vedere queste situazioni

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Parcheggio Cavallotti e l’abbonato non trova posto…”

In effetti l’auto evidenziata nell’immagine è parcheggiata proprio in mezzo allo stallo, sacrificando di fatto lo spazio che potrebbe occupare un’altra macchina. Forse il proprietario è un perfezionista oppure è semplicemente più probabile che abbia posteggiato senza pensare agli altri. Questo atteggiamento non è infrequente. Lo si può riscontrare, ad esempio, anche negli stalli di sosta di Via Vittorio Emanuele nel tratto iniziale della Passeggiata a Mare dopo un noto circolo privato cittadino.