 C'è un "oggetto sommerso potenzialmente tagliente": divieto di balneazione al Ringo

C’è un “oggetto sommerso potenzialmente tagliente”: divieto di balneazione al Ringo

Redazione

C’è un “oggetto sommerso potenzialmente tagliente”: divieto di balneazione al Ringo

martedì 11 Agosto 2026 - 15:09

La Capitaneria di Porto, in attesa di capire la natura dell'oggetto, ha fatto scattare l'interdizione nel tratto di mare antistante la spiaggia

MESSINA – C’è un oggetto potenzialmente pericoloso sommerso a pochi metri dalla spiaggia del Ringo e per questo lo specchio d’acqua è stato interdetto alla balneazione. Lo ha deciso la Capitaneria di Porto, che ha diramato il divieto per poter mettere in sicurezza quel tratto di mare e, prima ancora, capire quale sia la natura dell’oggetto in questione.

Nell’ordinanza di poco fa, si parla quindi del divieto di balneazione fino al “ripristino delle condizioni di sicurezza” nell’area in questione, oltre che di navigazione, sosta, ancoraggio e per ogni altra attività connessa all’uso del mare.

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