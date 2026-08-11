Focus sulla Messana Riviera, parla il ds Buda: “Puntiamo alla salvezza”

Il direttore sportivo Giuseppe Buda racconta la preparazione della Messana Riviera, le richieste per il campo di casa e precisa "priorità all'Acr"

MESSINA – Ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza ci sarà, oltre all’Acr Messina 1900, anche una seconda squadra cittadina che è la Messana Riviera. La nuova società nata dalla fusione della Messana e del Riviera Nord ripartirà in campionato con tante novità nello staff e in organico. Solo due i calciatori al momento confermati rispetto al gruppo della passata stagione, Fragapane e Cannavò, a guidarli dalla panchina resta mister Cosimini a mettere su la squadra in una posizione per lui inedita in questa categoria Giuseppe Buda.

Direttore sportivo parto subito da come la sta vivendo lei questa avventura?

“Diciamo che l’ho vissuta in serenità perché insieme al mister e allo staff abbiamo lavorato in modo unanime e deciso insieme tutte le varie mosse da effettuare affinché si creasse una squadra con la prospettiva che avevamo in mente. Abbiamo elementi giovani, gente locale e calciatori da valorizzare naturalmente”.

La Messana Riviera tra novità e passato

Come è andata la fusione? Si respirano due anime o si viaggia tutti insieme?

“Si viaggia come se fosse già un’unica famiglia perché ti dico la verità, ci hanno lasciato carta libera sulle scelte umane e calcistiche dei ragazzi, quindi ci hanno dato tutta la loro fiducia e cercheremo di ripagarla con i risultati e con il campo”.

Resta Giuseppe Cosimini mister, qualcosa in più sul gruppo?

“Abbiamo rifondato una squadra, ne sono rimasti soltanto due dei vecchi che sono Fragapane e Cannavò, saranno il traino per far sì che venga fuori il giusto mix tra giovani ed esperti, di solito non si sbaglia mai facendo una cosa del genere. E poi di ragazzi ne abbiamo, io ho più interesse nel far sì che esca un ragazzo e dimostri piuttosto che i grandi facciano bene, mi renderebbe più felice. Le giovani scommesse su cui ho puntato personalmente sono quelle che se imboccano la stagione nel modo giusto ti fanno svoltare il campionato in positivo”.

Campionato di Eccellenza e impianto

Come lo vede questo campionato di Eccellenza, sarà particolare anche per la presenza dell’Acr Messina?

“Gli obiettivi primari per noi sono la salvezza, perché in questo girone tra virgolette di ferro dove 5-6 squadre hanno fatto giustamente delle rose per poter ambire al salto di categoria, noi vorremmo arrivare il prima possibile alla salvezza e poi tirare le somme e vedere dove possiamo arrivare. Non ci precludiamo niente, quello che ci darà il campo ci prenderemo, di sicuro daremo filo da torcere a tutti, che sia Messina, che sia Acireale. Massimo rispetto perché con queste categorie c’entrano ben poco, e preciso che siamo tutti per il Messina, al di là del ruolo di dirigente di un’altra società, perché abbiamo a cuore da messinesi la squadra. Non saremo lì a fare la corsa contro, però non regaleremo niente a nessuno e daremo filo da torcere a tutti il campo”.

A livello di impianto quale è la vostra richiesta al Comune per le partite casalinghe?

“Al momento siamo in una situazione di stallo, abbiamo fatto due settimane al Sorbello Stadium di preparazione, ora siamo al campo dei Rogazionisti che abbiamo preso in gestione per il settore giovanile e scuole calcio. Noi come società abbiamo chiesto il Celeste, precisando che siamo disponibili al suo utilizzo negli orari che ci lascerà il Messina dando quindi priorità a loro. Ci piacerebbe avere anche noi una casa dove poterci allenare e giocare le nostre partite. Poi naturalmente valuteremo anche l’altra posizione del Sanfilippo nel caso, dipende tutto dal Comune, non da noi”.