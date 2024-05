“C’è una voragine nella strada per lo Stadio Franco Scoglio”: la buca è stata recintata

Rete arancione al centro della carreggiata, ma gli uffici si sono già mossi e si interverrà domattina

MESSINA – Una piccola voragine si è aperta al centro della strada che porta allo stadio Franco Scoglio, via degli Agrumi. La buca, abbastanza larga, è stata già recitata con la rete arancione e gli uffici preposti si sono già mobilitati per risolvere il problema. Il cedimento del manto stradale è avvenuto nelle scorse ore, per fortuna in un periodo in cui la strada verso lo stadio non è trafficata dai tifosi per eventuali partite del Messina né da cittadini o turisti per concerti.

E sarà subito sistemato. Attesa la ditta per la mattinata del 15 maggio. Un intervento necessario tanto in chiave sicurezza quanto perché domenica 19 maggio, proprio nell’area dello stadio e del PalaRescifina, è in programma il Memorial Rosario Costa, gara ciclistica giunta all’ottava edizione e organizzata dal Team Nibali, che vedrà coinvolte a partire dalle 14.30 le categorie Allievi, Juniores e Under 23.