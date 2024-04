Centro per l’impiego. A Milazzo 1 milione di euro dalla Regione

Finanziamento regionale da poco più di 1 milione di euro per Milazzo, che amplierà i servizi e gli uffici del Centro per l’impiego

MILAZZO – Un finanziamento da poco più di 1 milione di euro per ristrutturare la scuola di San Pietro a Milazzo, da tempo in disuso. L’edificio, grazie alle risorse messe a disposizione dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, sarà ristrutturato nella sua interezza per accogliere il Centro per l’impiego che l’amministrazione intende trasformare in un “polo per il lavoro”.

«Il Piano regionale -ha dichiarato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- prevedeva la possibilità di ristrutturare ogni singola sede dei Cpi (Centro per l’impiego) al fine di rendere le stesse funzionali e conformi alla normativa (abbattimento barriere architettoniche, miglioramento ai fini strutturali, adeguamento alle norme igienico-sanitarie) con un contributo omnicomprensivo che permetterà di intervenire anche sugli arredi. Milazzo avendo nel proprio patrimonio immobiliare dei beni rientranti in tale tipologia di intervento ha deciso di attivarsi».

Adesso si attende soltanto l’arrivo del Decreto di finanziamento, a seguito del quale saranno avviate tutte le procedure necessarie a definire la gara d’appalto e, successivamente, ad affidare i lavori di ristrutturazione dell’edificio.