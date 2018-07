Si ricostituisce il Leo Club Messina Ionio: impegno sociale e solidarietà

Quella di stasera nell’incantevole scenario del complesso Le Ville a Saponara Marittima, sarà la 30esima Charter Night del Leo Club Messina Ionio, ma avrà un sapore particolare. Sarà infatti la cerimonia di ricostituzione del club service dopo un periodo di inattività. Il tradizionale passaggio della campana così come quello del martelletto al nuovo presidente, Fabio Leonetti, sarà pertanto inusuale proprio per via del periodo di mancata attività. Una cerimonia molto sentita quindi quella di stasera, che vedrà la presenza di numerose cariche dei Lions Club del Distretto 108 Yb(quello siciliano) ed il Lions Club Messina Ionio presieduto da Maurizio Provenzano. La serata sarà occasione per tracciare un bilancio delle attività degli anni precedenti ma soprattutto per tracciare i progetti per quelle future che vedranno il rinato Leo Club Messina Ionio impegnato soprattutto nel sociale ed in numerose iniziative di solidarietà.

Oltre al presidente Leonetti, il Leo Club Messina Ionio è costituito da Rossana Rizzo (vicepresidente), Alessandro Giuffrida (segretario), Giuseppe Nania (tesoriere), Alessio Romeo (cerimoniere), Fabrizio Provenzano, Angelo Pappalardo, Maria Grazia Rizzo e Salvatore Spartà.

Domani prima iniziativa nell’ambito del tema internazionale “We Serve”, progetto “Lo sport veicolo di valori” che sta vedendo impegnati i Leo Club ed i Lions Club della Sicilia donare e “installare” 100 canestri in 100 piazze per sensibilizzare i giovani ai valori dello sport. Alle 11.30 i giovani del Leo Club Messina Ionio doneranno il canestro al comune di Saponara, installandolo nella piazzetta dove si trova la statua di Padre Pio in via Galatea a Saponara Marittima. I palloni che saranno poi a disposizione di chi vorrà giocare a pallacanestro saranno donati al parroco della vicina Chiesa Madonna di Czestochova.