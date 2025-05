Cesteria tra antichi mestieri e benessere psico-fisico, un corso per intrecciare cesti in vimini

Alla scoperta degli antichi mestieri con l'artigiano Michele Mondello, una domenica nella natura con Cesteria l'associazione di Crafting Roots

L’Aps Crafting Roots promuove “Cesteria” il corso base di intreccio, coordinato dall’esperto artigiano di antichi mestieri Michele Mondello, che accompagnerà i partecipanti in un’immersione nell’arte secolare dell’intreccio, in cui le mani daranno vita a cesti e contenitori unici. Domenica 4 maggio, dalle ore 10 alle 19, nella campagna di San Pier Niceto, attraverso l’utilizzo di materiali vegetali, come vimini e canne, si imparerà ad individuarli e a saperli raccogliere, per poterli lavorare “all’uso antico” e trasformarli in un cestino portapane che ogni partecipante porterà con sé.

In una realtà che ci sta sempre più sovrastando con la sua frenesia, che assorbe più energie di quante possiamo produrre e che ci impone l’iperconnessione, l’obiettivo principale del corso è quello di promuovere un’attività che possa aiutare la regolazione del sistema nervoso tramite l’attività manuale dell’intreccio e del rapporto con l’ambiente naturale.

Cesteria, associazione di Crafting Roots

Attraverso “Cesteria”, l’associazione Crafting Roots, vuole coinvolgere diversi elementi fondamentali per il benessere psico-fisico: dall’attività meditativa dell’intreccio al miglioramento della concentrazione, dall’avvicinamento ad una cultura più rurale ed autentica alla diffusione di quelle abilità che ci sono sempre state e che ora tendono a sparire, soprattutto in Sicilia. L’unione tra l’attività manuale e l’incantevole cornice delle campagne di San Pier Niceto fanno da scenario perfetto per una giornata di pausa e disconnessione.

E per nutrire corpo e spirito, i partecipanti saranno deliziati da una pausa pranzo a base di prodotti locali, genuini e sostenibili, offerta dalla filiera corta di Pianeta Verde, realtà nata nel messinese che coinvolge aziende selezionate nel settore agroalimentare della regione siciliana. Un assaggio di quei sapori autentici persi nel tempo, in armonia con la filosofia sostenibile dell’evento.

Prenota il tuo posto e lasciati incantare dalla magia dell’intreccio. I posti sono limitati e c’è un costo di partecipazione che include il materiale per intrecciare ed il pranzo. Per prenotazioni e informazioni, contattare: craftingrootsassociation@gmail.com o cellulare +39 345 704 7180 (Michele).