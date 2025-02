Cestini pubblici. “Con un solo sacchetto non si può fare la differenziata”

I cestini portarifiuti non consentono di differenziare se MessinaServizi usa un solo sacchetto per tutto. Bisogna evitare situazioni del genere

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ecco come (non) si fa la raccolta differenziata a Messina. In quasi tutta la città ci sono i cestini pubblici che invece di avere i quattro sacchetti per la differenziata ne hanno uno solo in cui va tutto assieme. A noi cittadini minacciano di fare multe se non facciamo bene la differenziata nei condomini, ma poi il Comune stesso se ne frega se non viene fatta nei cestini pubblici. È semplicemente vergognoso”.

La situazione segnalata dal lettore riguarda l’angolo di via Cesare Battisti con via Luciano Manara. A nostra volta, abbiamo segnalato a Messina Servizi per una verifica.