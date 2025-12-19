Messina, oggi il viaggio della Fiamma Olimpica

Divieti di transito e di sosta lungo il percorso della carovana olimpica. L’amministrazione invita alla collaborazione

In occasione del “Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano Cortina 2026”, che interesserà il territorio della Città di Messina nella giornata di oggi, venerdì 19 con partenza alle ore 14.40, l’Amministrazione comunale ha adottato provvedimenti temporanei di limitazione al transito e alla sosta veicolare, al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.



Percorso della Fiamma Olimpica

Il convoglio, comprensivo dei veicoli di supporto, partirà oggi, venerdì 19 dicembre, alle ore 14.40 da viale Principe Umberto (intersezione con via Varaita) e attraverserà: viale Principe Umberto, via T. Cannizzaro, via C. Battisti, rotatoria Boris Giuliano, viale Europa, viale San Martino (sede tranviaria), piazza Cairoli (sede tranviaria), via T. Cannizzaro, via Garibaldi, con arrivo previsto intorno alle ore 16.10 all’intersezione con viale Giostra.



DIVIETI DI TRANSITO

Sempre domani, dalle ore 14.40 e limitatamente al passaggio del convoglio, sarà interdetto temporaneamente il transito veicolare, con fasi dinamiche e presidi delle Forze dell’Ordine, nei seguenti tratti:

• viale Principe Umberto (tra viale Boccetta e via T. Cannizzaro)

• via T. Cannizzaro (tra viale Italia/viale Principe Umberto e via C. Battisti)

• via C. Battisti (tra via T. Cannizzaro e via San Cecilia)

• via C. Battisti, carreggiata ovest direzione nord–sud (tra via San Cecilia e viale Europa)

• viale Europa, carreggiata sud direzione monte–mare (tra via C. Battisti e viale San Martino)

• sede tranviaria di viale San Martino (tra viale Europa e piazza Cairoli)

• sede tranviaria di piazza Cairoli

• via T. Cannizzaro (tra viale San Martino e via Garibaldi)

• via Garibaldi, carreggiata est direzione sud–nord (tra via T. Cannizzaro e viale Giostra)

Sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine in servizio di emergenza.



DIVIETI DI SOSTA (con rimozione coatta)

Dalle ore 9 alle ore 17

• ambo i lati di viale Principe Umberto (tra viale Boccetta e via T. Cannizzaro)

• lato sud di via T. Cannizzaro (tra viale Italia e via C. Battisti)

• lato sud di viale Europa (tra via C. Battisti e viale San Martino)

• lato est di via Garibaldi (tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta)

Restano esclusi i parcheggi riservati ai veicoli a servizio di persone con disabilità.



Dalle ore 14 alle ore 18 sarà vietata la sosta sul lato sud della carreggiata centrale di viale Giostra (tra via Garibaldi e viale della Libertà), riservato alla sosta dei veicoli di supporto dell’evento.

Nel rivolgersi alla cittadinanza, l’amministrazione comunale sottolinea: “Siamo consapevoli dei disagi temporanei che tali provvedimenti possono comportare, ma si tratta di misure necessarie per consentire a Messina di accogliere in sicurezza un evento di rilevanza internazionale come il Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica. Confidiamo nel senso civico dei cittadini e nella collaborazione di tutti, invitando a programmare per tempo gli spostamenti e a seguire le indicazioni delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale”.