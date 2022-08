Che bella Messina vista dal Campanile del Duomo FOTO - Tempostretto

Sabato è stato aperto in via straordinaria di sera ma è visitabile anche gli altri giorni

Il campanile del duomo di Messina contiene al suo interno l’orologio meccanico e astronomico più grande e complesso al mondo. Progettato dalla ditta Ungerer di Strasburgo fu inaugurato nel 1933 ed è ancora oggi l’attrattiva principale della città. Alle ore 12 un complesso sistema di leve e contrappesi consente il movimento delle statue automi, in bronzo, che si trovano sulla facciata e che sono legate alle tradizioni civili e religiose della città.

Il meccanismo si muove ogni giorno alle 12 e dura 12 minuti. Ogni quarto d’ora durante la giornata si muovono le due eroine ai lati del gallo, Dina e Clarenza, che battono i quarti e le ore, e il carosello delle età.

Il Campanile è visitabile all’interno. Lungo il percorso delle scale, si ammirano le statue in bronzo e il complesso e ingegnoso sistema di leve e ingranaggi che consente il movimento dell’orologio. Arrivati al belvedere è possibile godere del panorama a 360° della città e del suo stretto.

Sabato scorso è stato aperto straordinariamente fino a mezzanotte ma è visitabile anche di giorno. Ad agosto apertura tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13. Da martedì a domenica apertura pomeridiana dalle 18 alle 19.30. Nei giorni 23, 27, 30 e 31 agosto apertura dalle ore 10 alle 15.30 e dalle 18 alle 19.30.

L’ingresso ha un costo di 4 euro, per i minorenni 2 euro, stessi prezzi del Tesoro del Duomo. In abbinata, il costo è di 6 euro, per i minorenni 3.50. Apertura su prenotazione per gruppi in orari diversi da quelli indicati via mail info@messinarte.it