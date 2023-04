"Che disastro le strade di Messina" - Tempostretto

"Via Salita Tremonti e non solo" nella segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Salita Tremonti e non solo. Le nostre strade, basti pensare al viale Italia o alla zona di Cristo Re, solo per rimanere in centro, sono un disastro. Queste foto sono relative alla Salita Tremonti intorno al numero civico 30. La strada è spaccata, i tubi della fibra ottica sono a vista, ed è davvero pericoloso muoversi con un mezzo in mezzo a queste voragini. In più, per arrivare in quella strada si passa da via Seminario estivo, che risulta davvero un colabrodo. Credo che non si asfalti da almeno vent’anni”.

“Almeno 80 milioni di euro per sistemare le strade a Messina”

Sul problema così ci ha risposto il sindaco Federico Basile, nel dicembre 2022, e ora attendiamo aggiornamenti: ” Per fare le strade di tutto il Comune ci vogliono tanti soldi. Almeno 80 milioni di euro per villaggi, zone montane e marittime. Con i fondi extra bilancio, se l’Europa ce lo consentirà, proveremo a utilizzare una quota per programmare una città con strade normali, finalmente”.