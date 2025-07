“Che emozione celebrare i Queen”, l’orchestra di Diego Basso a Taormina

Venerdì 11 luglio, al teatro antico, ci sarà pure come guest star la cantante Kerry Ellis: "Si crea sempre un'alchimia speciale con il pubblico"

TAORMINA – La personalità artistica di Freddie Mercury sarà ricordata in una serata speciale a Taormina. Una grande orchestra, una band, 7 coristi, la voce della cantante Kerry Ellis: così si celebra in chiave sinfonica il rock dei Queen. 35 elementi con chitarre, archi e fiato. Il direttore d’orchestra Diego Basso firma uno spettacolo (“Diego Basso, Plays Queen”) nel quale armonizza l’orchestra ritmico‑sinfonica Italiana e gli artisti dell’Art Voice Academy, con la soprano Claudia Sasso e il frontman Manolo Soldera. L’appuntamento è al teatro antico di Taormina venerdì 11 luglio, alle 21. E solo nella tappa siciliana a impreziosire il tutto c’è la star internazionale Kerry Ellis, storica collaboratrice di Brian May, chitarrista dei Queen.

La prevendita è in corso e, in collegamento WhattsApp, sia Basso, sia Ellis, prima delle prove, si dicono entusiasti di un progetto che “unisce l’anima rock dei Queen con l’eleganza dell’orchestra, Il tutto combinato con il musical e una trascinante musica dal vivo”. Per la tappa taorminese, luci ad hoc valorizzeranno lo scenario unico del teatro antico.

“Una celebrazione sinfonica di portata internazionale”

Mette in evidenza il maestro Diego Basso, fondatore dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana: “Impreziosito dalla presenza di Kerry Ellis, più che un concerto sarà una celebrazione sinfonica di portata internazionale. Rispettiamo i brani originali e cerchiamo di valorizzarne la bellezza con strumenti come il piano e gli archi. Gli arrangiamenti sono in funzione della loro musica e, per me, le loro note sono sacre. Gli spettatori assisteranno a un live al cento per cento, in due ore di spettacolo, senza nessuna sequenza. Con Kerry Ellis, condividiamo la passione nell’unire la potenza della musica rock con il linguaggio orchestrale. Lei porta quella magia dei grandi teatri e dei concerti rock sinfonici: una perfetta sintesi del nostro tributo ai Queen. L’obiettivo dello spettacolo è rendere omaggio a una delle band più iconiche della storia con un progetto che ne valorizza melodie, armonie e impatto emotivo, attraverso il linguaggio coinvolgente dell’orchestra”, conclude con entusiasmo.

Dai classici intramontabili, come “Bohemian Rhapsody”, a “No One but You”

Gli spettatori troveranno sia i classici intramontabili, come “Bohemian Rhapsody”, sia brani che potrebbero essere meno conosciuti. “Ogni volta è una grande emozione cantare il loro repertorio. Mi preparo sempre con entusiamo”, esordisce Kerry Ellis. Protagonista del musical “Wicked a Londra”, fu scelta da Brian May per il cast di “We Will Rock You” al Dominion Theatre. La collaborazione tra i due è proseguita con gli album “Anthem”s (2010) e “Golden Days” (2017), oltre a numerose tournée nel Regno Unito e in Europa. Brian May l’ha definita “la voce più bella di Gran Bretagna”, accompagnandola spesso con la chitarra e curando gli arrangiamenti orchestrali.

In vista della partecipazione a Taormina, la cantante rivela che “sono tanti i momenti speciali quando si riprende il repertorio della storica band. Dalla partecipazione emotiva degli spettatori a Bohemian Rhapsody a quanto canto No One but You (scritto da Brian May per ricordare Freddie Mercury, n.d.r). Si crea una rara intensità grazie a quel pezzo. Un’alchimia speciale con il pubblico”.

Non mancheranno “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Somebody to love”, “These are the day of our lives” e “The Show Must Go On”, oltre a un’overture originale di Basso.

“Diego Basso, Plays Queen” proseguirà poi in tournée nel nord d’Italia. Ma intanto, con guest star Kerry Ellis, c’è l’appuntamento taorminese. Un’altra occasione per ricordare il carisma di Freddie Mercury e la gioia di fare musica, unendo potenza sonora e forza evocativa.