Checco Zalone a Taormina per il suo nuovo spettacolo "Amore + Iva" - Tempostretto

Il popolare comico sarà in Sicilia a luglio: doppia data al Teatro Antico. Le info su prevendite e biglietti

TAORMINA – Tappa anche a Taormina per Checco Zalone con il suo spettacolo campione d’incassi “Amore + Iva” che vede il ritorno del popolare comico sui più prestigiosi palcoscenici italiani dopo 11 anni dal suo ultimo “Resto Umile World tour!”. Si tratta di uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.

Le date in Sicilia

In Sicilia saranno due le città toccate con quattro date organizzate da Carmelo Costa per la Musica da Bere Srl in collaborazione con Arcobaleno tre Srl che cura la produzione nazionale del tour: al Teatro di Verdura di Palermo il 6 e 7 luglio 2023, al Teatro Antico di Taormina il 10 e 11 luglio 2023.

Il nuovo spettacolo, “Amore + Iva, è stato scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. I biglietti per gli spettacoli siciliani sono in vendita da oggi in tutti i punti autorizzati dei circuiti Box Office Sicilia e Ticketone. La vendita online sarà invece solo su Ticketone.

I prezzi dei biglietti

I prezzi dei biglietti variano a Palermo da 86,25 euro compresa prevendita per la “Poltronissima Gold” fino ad 40,25 per la gradinata non numerata, mentre a Taormina vanno da un massimo d 97,75 euro per la “Poltronissima” in platea e tribunetta centrale fino ad 46 euro per la cavea non numerata.