Cheese-cake di fragole e mascarpone: un tripudio di gusti

Un dolce raffinato

La cheese-cake è uno dei dessert più amati al mondo. E, quando si abbina con le fragole e il mascarpone, si crea una sinfonia di sapori che delizierà il palato di chiunque. Questa ricetta di cheese-cake a strati di fragole e mascarpone è un’elegante variante del classico dolce, perfetto per ogni occasione speciale o semplicemente per viziare sé stessi con un tocco di raffinatezza.

Ingredienti

Per la base:

200g di biscotti secchi (tipo digestive o similari)

100g di burro fuso

Per il ripieno di cheesecake al mascarpone:

500g di mascarpone

200g di zucchero a velo

200ml di panna fresca

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

coulisse di fragole

Per il ripieno di fragole:

200g di fragole fresche, tagliate a fette sottili

2 cucchiai di zucchero

Succo di mezzo limone

Per la coulis di fragole:

300g di fragole fresche, lavate e private dei gambi

50g di zucchero

Succo di mezzo limone

Preparazione della base: Trita finemente i biscotti secchi utilizzando un mixer o mettendoli in un sacchetto e schiacciandoli con un mattarello.

Mescola i biscotti tritati con il burro fuso fino a ottenere un composto omogeneo.

Rivesti il fondo di una teglia a cerniera (circa 22-24 cm di diametro) con carta da forno e versa il composto di biscotti, pressandolo bene con il dorso di un cucchiaio. Metti in frigorifero per almeno 30 minuti. Preparazione del ripieno di cheesecake al mascarpone: In una ciotola capiente, mescola il mascarpone con lo zucchero a velo e l’estratto di vaniglia fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Monta la panna fresca a neve ferma e incorporala delicatamente al composto di mascarpone, mescolando con movimenti delicati dal basso verso l’alto fino a quando il tutto è ben amalgamato. Preparazione della coulis di fragole: Taglia le fragole a pezzi e mettile in un pentolino insieme allo zucchero e al succo di limone.

Cuoci a fuoco medio-basso, mescolando di tanto in tanto, finché le fragole non iniziano a rilasciare i loro succhi e diventano morbide, circa 5-7 minuti.

Trasferisci le fragole cotte in un frullatore o utilizza un frullatore ad immersione per ridurle in una purea liscia aggiungendo 4 gr di gelatina in fogli precedentemente ammollata in acqua fredda. Lascia raffreddare a temperatura ambiente. Se desideri una coulis più liscia e senza semi, puoi passare la purea attraverso un setaccio fine. Preparazione del ripieno di fragole: In una ciotola, mescola le fragole tagliate a fette con lo zucchero e il succo di limone. Lascia riposare per circa 15-20 minuti, in modo che le fragole rilascino i loro succhi. Assemblaggio: Visto che la nostra cheese-cake è a strati dobbiamo miscelare metà del mascarpone e panna con la coulisse di fragole e gelatina in modo da dare un tocco di colore rosa alla crema. L’altra metà resterà bianca per alternare il colore rosa e bianco della torta.

Distribuisci uniformemente metà del ripieno di mascarpone alla fragole sulla base di biscotti nella teglia, livellandolo con una spatola.

Disponi uniformemente metà delle fette di fragole sopra il ripieno di mascarpone.

Ripeti il processo con uno strato di mascarpone bianco e uno strato di fragole rimanenti.

Copri la cheesecake e mettila in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte, in modo che si solidifichi. Servizio: Prima di servire, decora la cheese-cake con alcune fragole fresche e mirtilli neri sulla parte superiore.

Taglia la cheesecake a fette e servila fredda per godere appieno della sua cremosità e del suo sapore.

Conclusioni

Questa cheese-cake a strati di fragole e mascarpone è un’autentica delizia per il palato, un dolce che unisce la freschezza delle fragole alla cremosità del mascarpone in un connubio perfetto di gusto e raffinatezza. Con la sua presentazione elegante e il suo sapore irresistibile, questa cheese-cake sarà sicuramente il punto forte di qualsiasi tavola. Preparala per una cena con gli amici o semplicemente per coccolarti con un dolce speciale: ti conquisterà al primo morso!

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo