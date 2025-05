Chi svuoterà i parcometri? Atm cerca operatori interessati: servizio da 400mila euro in 3 anni

L'azienda ha pubblicato un avviso esplorativo per sondare il mercato: "Non è una procedura di gara"

MESSINA – Atm ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo con cui vuole individuare eventuali eventuali operatori economici da invitare a una successiva procedura negoziata senza bando per appaltare il servizio “di svuotamento, trasporto, contazione, confezionamento e rendicontazione delle monete metalliche prelevate dai parcometri dell’Azienda Trasporti Messina spa per la durata di 3 anni”.

L’importo di circa 396mila euro in tre anni

Atm nell’avviso ha parlato di un importo “presuntivo e non vincolante” per l’erogazione del servizio per tre anni pari a 396.367,92 euro. Nel documento l’azienda invita “gli operatori economici di cui all’art. 65 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm..ii. (Codice dei Contratti) interessati a inviare propria manifestazione d’interesse”. Questi interessati dovranno “presentare la propria domanda di partecipazione, completa di autocertificazione allegata al presente avviso, mediante comunicazione a mezzo piattaforma di e-procurement tramite il link: https://appalti-partecipate.comune.messina.it entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 29/05/2025″.

I requisiti minimi

Tra i requisiti minimi richiesti l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio “nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione, ovvero nell’apposito registro se trattasi di cooperativa”, l’aver “maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di indizione della procedura una fatturato globale almeno pari alla metà dell’importo posto a base di gara e precisamente €198.183,96 IVA esclusa”, e di aver svolto negli ultimi dieci anni “almeno 2 servizi analoghi a quello in affidamento” e di “importo cadauno almeno pari al 30% dell’appalto, ovvero €118.910,32”.

Atm: “Non è una procedura di gara”

Atm ha sottolineato che l’avviso “non costituisce in alcun modo una procedura di gara ma è finalizzato esclusivamente a esplorare il mercato al fine di individuare degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio in oggetto”. E infine: “La presente procedura non vincola in alcun modo l’Atm spa ad addivenire alla successiva procedura negoziata senza previa indizione di bando”.