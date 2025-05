Chiama il 112 ma viene arrestato per maltrattamenti, libero il 42enne di Milazzo

L'uomo ha spiegato di essere stato ingiustamente denunciato dalla convivente. E' stato liberato ma ammonito dal Questore.

Messina – Non è più ai domiciliari il 42enne arrestato il 30 aprile scorso dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia. L’uomo era stato ammanettato dopo una chiamata al 112 sfociata nell’intervento delle Volanti a casa della coppia.

Chiede l’intervento della Polizia e viene arrestato

Era stato proprio lui a richiedere l’intervento degli agenti per “problemi con la convivente”. Una volta arrivati, però, i poliziotti hanno raccolto la denuncia della donna che aveva raccontato di precedenti episodi di aggressione e minacce.

Libero ma ammonito

Comparso davanti alla giudice Arianna Raffa per la convalida, il milazzese ha spiegato di essere stato ingiustamente minacciato dalla donna. La giudice, accogliendo integralmente la richiesta del difensore, l’avvocato Antonio Siracusa, lo ha rimesso in libertà in attesa degli sviluppi dell’indagine. Intanto il Questore di Messina Annino Gargano lo ha ammonito. Il legale ha annunciato che impugnerà anche quest’ultimo provvedimento.