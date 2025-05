Chiede e ottiene rimborso per voli mai fatti, sequestrati 86mila euro a un 26enne

Avrebbe approfittato del rimborso del 50 % sul costo dei voli previsto per i residenti in Sicilia

A ottobre 2024 aveva chiesto e ottenuto il rimborso per 872 voli fatti in quel mese, una media di 28 voli al giorno, ovviamente impossibile. Così aveva ottenuto contributi per 86.900 euro.

Puntava sul fatto che i mandati di accreditamento sono collettivi e che le autorizzazioni ai rimborsi riguardano un numero di persone tale da non far emergere subito cifre singolarmente “fuori scala”.

Con software di grafica e scrittura, aveva prodotto carte d’imbarco contraffatte, con tutti i dettagli, compreso il codice Qr.

Si tratta di uno studente ventiseienne, che avrebbe avanzato, attraverso la piattaforma online “Sicilia per casa – Bonus Caro Voli”, richieste di rimborso di biglietti aerei per un totale complessivo di quasi 150mila euro, riuscendo ad ottenerne più di 86mila euro prima che la Regione bloccasse le ulteriori erogazioni in attesa di verifiche più approfondite, presentando, al contempo, una denuncia.

I finanzieri della Guardia di Finanza di Catania, a quel punto, hanno vagliato ogni singola istanza, verificando i documenti presentati e cercando le anomalie rispetto agli originali. Solo tre carte di imbarco erano vere, le altre erano inesatte per diversi particolari relativi alla veste grafica e all’impaginazione.

Il sequestro

La Procura di Catania ha quindi emesso un decreto di sequestro del saldo dei conti correnti e del conto titoli riconducibile alla concorrenza dell’illecito profitto, quantificato in 86.340 euro, eseguito dai finanzieri per truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e autoriciclaggio, per aver prodotto documentazione falsa.

Le indagini hanno anche permesso di ricostruire le movimentazioni finanziarie attraverso cui l’indagato avrebbe incassato il denaro, poi lo avrebbe reinvestito in titoli di Stato e in fondi assicurativi e poi ancora smobilizzato per ottenere altri profitti.

