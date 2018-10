XXXV Convegno diocesano dei catechisti, domani il mandato a 1000 operatori

Domani, domenica, a partire dalle 15,30, nella Basilica Cattedrale S. Maria Assunta di Messina, si terrà il XXXV Convegno diocesano dei Catechisti, che quest’anno avrà per tema “Di generazione in generazione, in famiglia e nella comunità”.

All’incontro, al quale in genere si uniscono più di mille catechisti provenienti da tutta l’arcidiocesi, interverrà don Jourdan Pinheiro, responsabile del Servizio nazionale per il catecumenato.

Momento centrale del convegno sarà la Celebrazione eucaristica, che sarà presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla, durante la quale i catechisti riceveranno il “mandato”, che esprime “l’appartenenza responsabile del catechista alla propria comunità diocesana, perché manifesta la sua corresponsabilità nella missione di annunciare il vangelo e di educare e accompagnare nella fede”.